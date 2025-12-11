Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da Grad Beograd ove godine neće organizovati doček ni Nove godine, ni Srpske nove godine i da će tako biti sve dok ne bude u mogućnosti da garantuje bezbednost onima koji dolaze na novogodišnje koncerte.

Na konferenciji za novinare u Starom dvoru, Šapić je rekao da je ta odluka doneta, jer, kako je rekao, ne želi da nijedno dete bude dovedeno u opasnost, kao što je bilo slučaj prilikom dočeka 2025.

- Na te koncerte dolaze najviše deca od 13 do 15 godina, uglavnom devojčice. Prošle godine imali smo slučaj da je grupa ljudi pokušava da probije ogradu i obračuna se sa posetiocima koncerta. Naše obezbeđenje i policija držali su zapreke, a oni su kasnije otišli ka Studentskom trgu - rekao je Šapić.

Naglasio je da će tako ostati sve dok ne dođu u situaciju da mogu bezbedno da organizuju doček Nove godine.

- Nećemo organizovati doček dok ne budemo sigurni da neće njih 500 ili 1.000 pokušati da ulete na koncert i da traumiraju decu. Nemam nameru da se time bavim, tako da koncerta za Novu godinu neće biti - rekao je Šapić.

Dodao je da će zato biti obilje drugih događaja u glavnom gradu, kao i svake godine pred Novu godinu.

Na pitanje novinara da li će biti drugih organizovanih dočeka Nove godine u Beogradu, Šapić je odgovorio da Beograd na vodi već godinama samostalno organizuje novogodišnji doček.

Hitna pomoć i Prihvatilište za odrasle

Napreduje izgradnja zgrade Hitne pomoći i u toku 2026. godine, na jesen, očekuje se kraj radova i Hitna pomoć će dobiti svoje pune kapacitete, kazao je Šapić.

Spomenuo je i objekat Prihvatilišta za odrasla i stara lica.

- Niče novi objekat - kazao je Šapić i rekao da je rok novembar 2026. godine.

- Beograd će imati zgradu kakva dolikuje takvoj vrsti prihvatilišta - kazao je Šapić.

Komunalno-bezbednosne stanice

Veliki bezbednosni projekat započet je pre oko godinu i po dana.

- U ovom trenutku 309 osnovnih škola je završeno i imamo 5.580 kamera. One uveliko rade. Postoje naše službe koje redovno obilaze dvorišta škola, imamo i centralni video nadzor - kazao je Šapić.

Petnaest stanica je u upotrebi, 30 se očekuje uskoro, a u planu je još 30.

Ideja je da svaka stanica ima pokrivene 3-4 škole i nekoliko vrtića. Za sada postoji centralni video nadzor u kome radi oko 100 ljudi.

Radi se i na pokrivanju vrtića kamerama.

Škole i vrtići

Završetak radova na tri škole i sedam vrtića u velikoj meri zavisi od upotrebnih dozvola, kazao je Šapić, ne želeći da daje tačne datume otvaranja ovih ustanova za đake i decu.

Slična je situacija s pijacama u Lazarevcu i Obrenovcu.

Podeljeni su i novogodišnji vaučeri svim školama i vrtićima, dodao je Šapić.

- Imamo 30.000 vaučera koja se nalaze po opštinama, za decu koja ne idu u vrtiće. Ove godine smo podigli vrednost vaučera sa 6.000 na 10.000 dinara - kazao je Šapić.

Ovaj program sprovodi se već četiri godine.

Foto: Boba Nikolić

Nastavljaju se radovi na BAS i Jugu

Oko 5.000 kvadrata nove stanične zgrade u Bloku 42 (BAS) biće namenjeno putnicima, a u ostali deo prostorora preseliće se deo gradske uprave, najavljuje Šapić.

Što se tiče stanice Jug na Autokomandi, kraj radova se očekuje do kraja januara (deo gde pristaju autobusi), biće urađen i parking za "Park and ride", a do nove stanice i parkinga će biti uvedene kružne gradske autobuske linije.

Prilazi se prave iz ulice Triše Kaclerovića i Tabanovačke, a planira se i novi prilaz auto-putu.

Savsko priobalje

Nakon uklanjanja nelegalnih splavova i čišćenja obale slede novi radovi na Savskom priobalju.

- Plan je da od Ušća do Savskih blokova priobalje bude uređeno - kazao je Šapić.

Poslove su preuzele "Srbijavode". Očekuje se da radovi budu ztavršeni početkom 2027. godine. Istovremeno, biće uređena i obala kod Sajma.

Linijski park

Radovi idu svojim tokom, prve četiri faze rade se intenzivno, planovi su da se završe do kraja naredne godine, rekao je gradonačelnik. Za ostatak ovog parka potrebno je rešiti komplikovane imovinsko-pravne odnose.

Akademski plato

Da bi se uredio plato ispred Filozofskog fakulteta, potrebna je saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Pariska

Sledeće godine će biti raspisna javna nabavka i Kalemegdan će sa Knez Mihailovom ulicom biti povezan pešačkom zonom.

- To će biti jedan od najlepših trgova i pešačkih zona. Ukoliko budemo dobili izvođača na proleće, biće potrebno šest do sedam meseci - kazao je Šapić.

Bulevar patrijarha Pavla

- Na jesen ćemo imati završen jedan od najkompleksnijih saobraćajnih čvoirišta - kazao je gradonačelnik, govoreći o delu ulice koji počinje kod Mosta na Adi u dužini saobraćajnice u izgradnji od oko dva kilometra.

Radi se i Bulevar vojvode Mišića, paralelno, kako bi se napravila magistrala do Dedinja (preko Ulice Teodora Drajzera) do dr Milutina Ivkovića sa ukupno tri saobraćajne trake.

Kružni tokovi na Novom Beogradu

Na Novom Beogradu se gradi novi kružni tok kod "Novog srpskog mosta", kako bi 2027. godine kada se očekuje njegovo puštanje u saobraćaj čitav sistem saobraćajnica oko Ušća imao novi izgled sa sistemom kružnih tokova.

Trenutno se rade betonski stubovi i šipovi za "Novi srpski most", dok pristižu i čelične konstrukcije.

Savska i Karađorđeva su sastavni deo ovog velikog projekta i očekuje se kraj radova i u toj zoni do početka 2027. godine.

Svetogorska, Vlajkovićeva, Kosovska

Radi se na povećanju kapaciteta ovih centralnih gradskih ulica, koje će dobiti i lepši izgled, a biće i važan pristupni sistem saobraćajnica za novu garažu u Vlajkovićevoj.

- Svetogorska više neće biti ulica u koju uđete, pa potom ne možete da izađete duži vremenski period - kazao je Šapić.

Garaža u Vlajkovićevoj biće puštena u saobraćaj na proleće, a u Skerlićevoj do kraja godine 2026, kada će biti izgrađena i lazarevačka garaža.

Cetinjska i strogi centar grada

Radovi u Cetinjskoj počeli su u paketu s radovima u Makedonskoj. To je deo paketa uređenja saobraćajnica: Trg Republike, Vasina i ostale centralne gradske ulice.

I donji deo Cetinjske će biti uređen i imaće svoje dve trake na dole. Do marta, aprila meseca taj deo centar grada biće zatvoren.

- Radimo proširivanje gde god možemo to da učinimo i to će učiniti saobraćaj u centru grada protočnijim i bezbednijim - kazao je Šapić.

Potom sledi uređenje ulica Kneza Miloša i Nemanjine.

Bulevar vojvode Bojovića: Uvodi se posebna signalizacija

Bulevar vojvode Bojovića imaće tri trake, kao i Ulica Teodora Drajzera.

Posebna svetlosna signalizacija određivaće kapacitet prioritetnih pravaca.

Novi Beograd

- Čekalo se dugo na ovaj podvožnjak, radovi su uveliko u toku, to su izuzetno osetljivi radovi zato što ne može da se prekida železnički saobraćaj koji ide iznad - kazao je Šapić.

Pravac Trešnjinog cveta, Bulevar Umetnosti, Bulevar crvene Armije i Dr Agostina Neta je jedan veliki bulevar koji će ubuduće praviti direktnu vezu dunavske i savske obale.

Osim toga, veliki su radovi na proširenju ulica Bulevar Zorana Đinđića koja povezuje saobraćajni sistem u zoni "Novog srpskog mosta" i Tošin bunar, potom u Studentskoj ulici, Pariske komune...

Važni su i radovi u Grčkoj ulici, koja će povezivati Bežanijsku kosu i Surčinsku ulicu.

Svi ovi radovi podrazumevaju i izgradnju novih kružnih tokova. Samo u zoni Bežanijske kose biće pet kružnih tokova.