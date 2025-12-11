Slušaj vest

Gusta magla i popodnevni špic su napravili haos popodne u Beogradu, a velike gužve su primećene na svim većim pravcima u gradu, te se vozačima savetuje oprezna vožnja!

Stravična gužva je trenutno na Gazeli, vozila se sporo kreću, što zbog vremenskih uslova, što zbog špica, a slična situacija je na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.

Popodnevni špic u Beogradu, 11. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Haos je i na Bulevaru Mihajla Pupina, kao i na Autokomandi.

Pojačan intenzitet saobraćaja je i u Nemanjinoj, u pravcu ka Slaviji, Jurija Gagarina, kao i kod Vukovog spomenika.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.

Kurir.rs

