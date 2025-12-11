Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo
Popodnevni špic
GUSTA MAGLA I POPODNEVNI ŠPIC NAPRAVILI HAOS U BEOGRADU! Vozila "ne dišu" na ovim saobraćajnicama u gradu, kolone BLOKIRALE puteve: Izbegavajte ove deonice!
Gusta magla i popodnevni špic su napravili haos popodne u Beogradu, a velike gužve su primećene na svim većim pravcima u gradu, te se vozačima savetuje oprezna vožnja!
Stravična gužva je trenutno na Gazeli, vozila se sporo kreću, što zbog vremenskih uslova, što zbog špica, a slična situacija je na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.
Popodnevni špic u Beogradu, 11. decembar Foto: Printscreen Naxi kamere
Haos je i na Bulevaru Mihajla Pupina, kao i na Autokomandi.
Pojačan intenzitet saobraćaja je i u Nemanjinoj, u pravcu ka Slaviji, Jurija Gagarina, kao i kod Vukovog spomenika.
Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.
