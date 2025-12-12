Beograd
BEOGRADSKA HITNA POMOĆ: 4 saobraćajne nezgode, teška noć za astmatičare i srčane bolesnike
Slušaj vest
U Beogradu su se protekle noći dogodile četiri saobraćajne nesreće, u kojima je učestvovalo pet osoba, a dve su prevezene u dežurne ustanove.
Jedan pešak, muškarac (41) oboren je na Zrenjaninskom putu, teško je povređen i prevezen u Urgentni centar.
Služba Hitne pomoći u Beogradu primila je 129 poziva tokom noći, od čega 12 na javnom mestu.
Tokom noći, za pomoć najčešće su se javljali astmatičari i srčani bolesnici.
Reaguj
Komentariši