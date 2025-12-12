Slušaj vest

U Beogradu su se protekle noći dogodile četiri saobraćajne nesreće, u kojima je učestvovalo pet osoba, a dve su prevezene u dežurne ustanove. 

Jedan pešak, muškarac (41) oboren je na Zrenjaninskom putu, teško je povređen i prevezen u Urgentni centar.

Služba Hitne pomoći u Beogradu primila je 129 poziva tokom noći, od čega 12 na javnom mestu.

Tokom noći, za pomoć najčešće su se javljali astmatičari i srčani bolesnici.

