Radovi na novoj autobuskoj okretnici u Bloku 58 na Novom Beogradu privode se kraju, a poznato je i koja linija će se na njoj okretati.

Do novog terminusa voziće autobus 35, koji povezuje groblje Lešće, Višnjičku banju, Bulevar despota Stefana, Brankovu, i Ušće, a koji se trenutno okreće u Bloku 21.

Međutim, kapacitet ove okretnice omogućiće da ona bude početna stanica za još neku liniju, a o tome koja će to linija biti još se razmatra. Postoji mogućnost da se neka od linija koja saobraća do Beograda na vodi preusmeri na Gazelu i tako poveže i Novi Beograd.

Okretnica Blok 58 nalazi se u Ulici Agostina Neta, pored Savskog keja i u blizini TC Delta siti.

Trasa linije 35 tako će se od Pančevačkog mosta do raskrsnice ulica Jurija Gagarina i Agostina Neta preklapati sa trasom linije 95, što će olakšati prevoz do Novog Beograda i Beogradske autobuske stanice.