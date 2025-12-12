Slušaj vest

Početak vikenda i kraj radnog vremena doneli su potpuni saobraćajni kolaps u Beogradu. Gotovo sve glavne saobraćajnice u gradu su preopterećene, a najveća gužva je na nekadašnjem auto-putu, gde se kolone u oba smera protežu više od devet kilometara.

Foto: Naxi kamere printscreen

Velike gužve zabeležene su i na ključnim mostovima - Brankovom mostu i Gazeli u oba smera, kao i na Pančevačkom mostu, gde je saobraćaj posebno usporen u pravcu ka gradu.

Foto: Naxi kamere printscreen

Zastoji su prisutni i u centru Beograda, dok je Autokomanda jedna od najopterećenijih tačaka, gde veliki broj vozila gotovo mili u kolonama. Saobraćaj se odvija otežano, uz česta zadržavanja i spor protok automobila.

Foto: Naxi kamere printscreen

Nadležne službe apeluju na vozače da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce i planiraju vreme, kako bi izbegli najkritičnije deonice, te da svoju vožnju prilagode uslovima na putu.

Foto: Naxi kamere printscreen