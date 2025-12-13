Slušaj vest

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje:

Palilula 14:00 - 16:00

Naselje BG-KRNjAČA: SUTJESKA ULICA 1: 4A-6C,26-26A, ZRENjANINSKI PUT: 43J,

Voždovac 16:00 - 18:00

KUMODRAŠKA: 153,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 2a, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115D-115E,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115A-115V,

Novi Beograd 08:00 - 16:00

KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31

