DETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje na Paliluli, Voždovcu i Novom Beogradu
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Spisak isključenja struje:
Palilula 14:00 - 16:00
Naselje BG-KRNjAČA: SUTJESKA ULICA 1: 4A-6C,26-26A, ZRENjANINSKI PUT: 43J,
Voždovac 16:00 - 18:00
KUMODRAŠKA: 153,
Novi Beograd 09:00 - 16:00
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 2a, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115D-115E,
Novi Beograd 09:00 - 16:00
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115A-115V,
Novi Beograd 08:00 - 16:00
KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31
