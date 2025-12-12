Slušaj vest

Večeras je u kući u Prvomajskoj ulici na Zvezdari došlo je do požara.

Na lice mesta brzo su stigli pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Zvezdara i Voždovac, i to 16 vatrogasaca-spasioca sa četiri vozila.

Vatra je gorela u prizemlju kuće.

Gori vatra na Zvezdari Izvor: Kurir

Tri osobe nalazile su se na terasi na spratu kuće u delu koji nije zahvaćen požarom, a vatrogasci su ih evakuisali. Jedna od evakuisanih osoba se požalila na otežano disanje.