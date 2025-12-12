Beograd
DRAMA NA ZVEZDARI! VATROGASCI SPASILI TRI OSOBE IZ KUĆE U POŽARU! Vatra zahvatila prizemlje, oni pobegli na sprat (VIDEO)
Slušaj vest
Na lice mesta brzo su stigli pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Zvezdara i Voždovac, i to 16 vatrogasaca-spasioca sa četiri vozila.
Vatra je gorela u prizemlju kuće.
Tri osobe nalazile su se na terasi na spratu kuće u delu koji nije zahvaćen požarom, a vatrogasci su ih evakuisali. Jedna od evakuisanih osoba se požalila na otežano disanje.
Požar je lokalizovan u 20:05 časova, a intervencija je završena u 20:54.
Reaguj
Komentariši