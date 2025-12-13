Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode, devojka (22) oborena kao pešak jutros u Vojvode Stepe
Devojka (22) lakše je povređena kada je kao pešak oborena jutros oko 4.30 časova u Ulici vojvode Stepe kod XII beogradske gimnazije.
Devojka je prevezena u Urgentni centar.
Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.
Ekipe ove službe obavile su ukupno 122 intervencije od kojih je 25 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.
