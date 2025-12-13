Slušaj vest

Devojka (22) lakše je povređena kada je kao pešak oborena jutros oko 4.30 časova u Ulici vojvode Stepe kod XII beogradske gimnazije.

Devojka je prevezena u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene. 

Ekipe ove službe obavile su ukupno 122 intervencije od kojih je 25 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

