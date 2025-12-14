Slušaj vest

Na teritoriji Beograda se u prethodna 24 časa dogodilo 157 saobraćajnih udesa što je najveći registrovani broj u jednom danu, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Teško su povređene dve osobe, a lakše 21.

Loše vreme, pojačan saobraćaj i veliki broj slava i proslava preduzeća povećavaju rizik u saobraćaju, objasnilo je Ministarstvo.

Ministarstvo je upozorilo vozače da obrate maksimalnu pažnju, naročito na pešake na pešačkim prelazima i da sporije voze, a pešake da budu oprezni i uočljivi po mraku i magli.