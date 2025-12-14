Slušaj vest

Zbog održavanju manifestacije "Ušće Novogodišnja trka 2025" u ul. Ušće, na delu od Bulevara Nikole Tesle (kružni tok) do Bulevara Nikole Tesle, danas u periodu od 06:00 časova do 15:00 časova, menja se režim rada linija JGP-a, na sledeći način:

• vozila sa linije 9A, će u smeru Bloku 72 saobraćati, ulicama: Brankova – Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod TC „Ušće“ – Milentija Popovića i dalje svojom redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom Vencu saobraćati redovno;

• vozila sa linije 60, će saobraćati u smeru ka Novom Beogradu, ulicama: Brankova – Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod TC „Ušće“ – Milentija Popovića – interna saobraćajnica pored hotela HYATT – Vladimira Popovića – Zemunski put i dalje svojom redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom Vencu saobraćati na redovnoj trasi linije 60L

