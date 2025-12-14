Slušaj vest

Devojka starosti oko 20 godina pala je jutros sa visine u 4.40, sa četvrtog sprata zgrade u Velikom Mokrom Lugu i sa teškim povredama opasnim po život prevezena je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Sve se dogodilo oko 4.40 u Velikom Mokrom Lugu.

Hitna pomoć: Dečak uboden nožem noćas na Voždovcu

Dečak od 14 godina noćas je povređen nožem na Voždovcu u Beogradu. Dečak je ušao u jedan od kafića i zatražio pomoć, nakon čega je prevezen u Institut za majku i dete.

I dva mlađa muškarca povređena su noćas u saobraćajnom udesu u Ugrinovačkoj ulici oko 1.00 posle ponoći i prevezeni su u Kliničko bolnički centar Zemun.

Povređen je i čovek star 51 godinu tako što se nagutao dima u požaru koji je izbio u Bulevaru despota Stefana, neki minut pre 5 sati jutros

Beogradska Hitna pomoć noćas je intervenisala 119 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu bilo je 15 intervencija.