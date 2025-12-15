ISKLJUČENJA U 10 OPŠTINA: Ovi delovi Beograda danas će biti bez struje - detaljan spisak
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima ovih beogradskih opština.
Zvezdara 09:00 - 14:00
DIMITRIJA TUCOVIĆA: 90, HADŽI-MUSTAFINA: 12-16,13, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 6,10,5-7,
Zvezdara 09:00 - 15:00
BANJSKA: 3-5,
Novi Beograd 08:00 - 16:00
KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31,
Zemun 09:00 - 16:00
AUTOPUT ZA ZAGREB: 22,
Zemun 08:30 - 12:30
AVIJATIČARSKI TRG : BB,6-10V/2, BEOGRADSKA: 6-14,1-13, DAVIDOVIĆEVA: 2-6,1-5, DR PETRA MARKOVIĆA : 2-8,12-24,1-7, GLAVNA : BB,2-10,1A, JOVANA SUBOTIĆA: 2-8V/2,1-11, KOSOVSKA: 4-8,12,1-5V/2, MARKA NIKOLIĆA : 1-3,9, NEMANJINA: 25,
Obrenovac 09:00 - 13:00
Naselje BELO POLJE: BELOPOLJSKA: 14-74A,43-75B, BOŠKOVIĆ KRAJ: 4-12A,1-9A,13,17,59A,1111BB, GROBLJANSKA: 9, KOLUBARSKA: 71, KRUŽNI PUT: 0-2,10-24,30-44,48-48A,56A-78A,3-7A,11-15,21-23,29-33,47,51, KUZMANOVIĆA VINOGRAD: 2-14,20,3,7-9,19,1111BB, KUZMANOVIĆA VINOGRAD 1 DEO: 0-20,1,5,11, KUZMANOVIĆA VINOGRAD 2 DEO: 4-18,1-17, SELENIĆA KRAJ: 8A-14,18-56,7-15,19-19A,1111BB, TAMNAVSKA: BB,46-46,50-52,9A,27-39,47V, TAMNAVSKA 1 DEO: 31B, VALJEVČIĆ SOKAK: 4,8,12-24,7, Naselje OBRENOVAC: BELOPOLJSKA: 60,59-61Đ,65, HAJDUK VELJKOVA: 1-1A, MILOŠA OBRENOVIĆA: 2-4,10,14-88,3-65, TAMNAVSKA: 31B-33F, VOJVODE MIŠIĆA: 96-102,108-118A,134,121-135,139-155, VUKA KARADŽIĆA: 24,33, ZDRAVKOVIĆA ULICA: 2-12,1-13,
Mladenovac 08:30 - 18:00
Naselje GRANICE: NOVA 2: 7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BOGDANA POPOVIĆA: 2-4,8-10,14-18,1-17, BRAĆE BADŽAK: 49,83,91-93,99,103-111, DEDINJSKA: 2-12,16-18,1-13,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,1-5, KAJMAKČALANSKA: 1-5,9-11,15-27,33-47, KOSMAJSKA: 40,46-52,56-68,72-78,92-94,98-116,120-122,126-128,136,146-150,154-164,168-180,186,47,53-81,85-89,95-113,123,127,133-137,147, KOSTADINOVAČKA: 2-12,18,22-28,34,42,5-31,47-49, LIVADSKA: 2-6,14,3-15, MORAVSKA: 4,8-12,18-20,24,1,7-11,17, PODPORUČNIKA PETRA BAJTAGIĆA: 2-4,8-12,16,1-15, SIME MATAVULJA: 2-4,8-20,24-26,1-3,7-17, STEVANA SINĐELIĆA: 4-8,1-7, VARDARSKA: 4-34, VUKA KARADŽIĆA: 138-146,150,154-158,109-115, ŽELEZNIČKA: 2-20,24,
Mladenovac 09:00 - 15:00
Naselje JAGNJILO: JAGNJILO: BB,6,350A,500A-500B,564A,586,567A,577A,2547,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naseljeno mesto sela Leskovac (Kolubarski( zaseok oko Crkve.
Kurir.rs