Mnogi ne znaju da je pravo ime Pančevačkog mosta zapravo Most Crvene Armije, kako ga je nazvao Josip Broz Tito 1946. godine, kakav naziv ovaj most nosi i dan danas.

Pančevački most ili kolokvijalno Pančevac je most preko Dunava u Beogradu. Ime je dobio po gradu Pančevu, koji je povezan sa Beogradom putem koji se nastavlja od mosta. Bio je to prvi stalni most preko Dunava u Beogradu, a do decembra 2014. godine jedini, kada je otvoren Pupinov most.

Istorija

Sa izgradnjom mosta se počelo 1933. godine, otvoren je 1935. godine, a obnovljen nakon Drugog svetskog rata 1946. godine. U vreme izgradnje, bio je jedan od najdužih mostova u Evropi, pa je izazivao pažnju međunarodnih medija.

Pančevački most je ime dobio po svom neimaru i zvao se Most kralja Petra Karađorđevića, a isti je 1935. godine svečano otvorio knez-namesnik Pavle Karađorđević. Tokom rata je bio više puta rušen, pa je morao biti obnovljen.

Nakon obnove je pušten u saobraćaj 7. novembra 1946. godine kada je prvi voz prešao preko njega. Drumski deo je otvoren za najznačajniji praznik ondašnje Jugoslavije 29. novembra. Traku je presekao i zvanično otvorio Josip Broz Tito i istom dao naziv Most Crvene Armije, što je i današnji zvaničan naziv.

Značaj mosta

Prema podacima sa sajta opštine Palilula, 72.000 stanovnika živi u beogradskim naseljima na levoj obali Dunava, dok u opštini Pančevo živi 120.871 stanovnik - uz nešto udaljenija banatska mesta poput Vršca, Kovina ili Kovačice, dolazi se do ukupne cifre od više od 200.000 ljudi.

Mnogi od njih svakodnevno prelaze Pančevački most na putu do škole, fakulteta ili posla.