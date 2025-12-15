Slušaj vest

Protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedan muškarac lakše povređen, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila na Zrenjaninskom putu, a povređeni je prevezen u Urgentni centar. Lekarske ekipe intervenisale su 126 puta, od čega 12 puta na javnim mestima.

Za savet lekara telefonom najčešće su se javljali astmatičari.

Kurir.rs

