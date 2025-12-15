Lekarske ekipe intervenisale su 126 puta, od čega 12 puta na javnim mestima.
NOĆ U BEOGRADU: Muškarac lakše povređen u nesreći na Zrenjaninskom putu
Protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedan muškarac lakše povređen, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Nezgoda se dogodila na Zrenjaninskom putu, a povređeni je prevezen u Urgentni centar. Lekarske ekipe intervenisale su 126 puta, od čega 12 puta na javnim mestima.
Za savet lekara telefonom najčešće su se javljali astmatičari.
