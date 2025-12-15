VELIKE GUŽVE ŠIROM BEOGRADA, NA OVIM DEONICAMA JE NAJGORE: Formirale se kolone, automobili stoje! Evo kakvo je stanje u drugim delovima grada (FOTO)
Na pojedinim deonicama su se formirale kolone vozila. Najveća gužva je trenutno na auto-putu, u smeru ka Novom Beogradu.
Iz suprotnog pravca nema zastoja osim na samom prilazu Gazeli, pa zatim ponovo kod Autokomande.
Gužve su i oko Pančevačkog mosta, pre svega na prilazima iz smera Krnjače i sa Zrenjaninskog puta.
Novi Beograd takođe ima nekoliko zakrčenja, najveće kod prilaza Gazeli, ali i kod prilaska Brankovom mostu.
Trešnjin cvet je i ovog jutra problematičan, kao i raskrsnica Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića.
U drugim delovima Srbije putevi prohodni
Javno preduzeće "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe od 4.53 sati, saopštilo je da su u Srbiji svi putni pravci prohodni i da nema snega.
Prilazi zimskim turističkim centrima su takođe prohodni.
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, takođe pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.