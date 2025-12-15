Slušaj vest

Na pojedinim deonicama su se formirale kolone vozila. Najveća gužva je trenutno na auto-putu, u smeru ka Novom Beogradu.

Iz suprotnog pravca nema zastoja osim na samom prilazu Gazeli, pa zatim ponovo kod Autokomande.

Gužve su i oko Pančevačkog mosta, pre svega na prilazima iz smera Krnjače i sa Zrenjaninskog puta.

1/5 Vidi galeriju Gužva u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Novi Beograd takođe ima nekoliko zakrčenja, najveće kod prilaza Gazeli, ali i kod prilaska Brankovom mostu.

Trešnjin cvet je i ovog jutra problematičan, kao i raskrsnica Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića.

U drugim delovima Srbije putevi prohodni

Javno preduzeće "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe od 4.53 sati, saopštilo je da su u Srbiji svi putni pravci prohodni i da nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su takođe prohodni.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.