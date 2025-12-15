Slušaj vest

Ministarstvo odbrane je saopštilo da će Vojnotehnički institut sprovoditi redovne i planske aktivnosti ispitivanja u tom periodu u kasarni "Žarkovo" u Beogradu.

"Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", istaknuto je u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

