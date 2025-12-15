U daljini se vide reka Sava, Veliko ratno ostrvo i Zemun kao deo Austrougarske monarhije.
JEDNA OD NAJSTARIJIH FOTOGRAFIJA BEOGRADA KRUŽI MREŽAMA: I prizor je nepojmljiv jer se na tom mestu danas nalazi jedna od najlepših ulica u samom centru! (FOTO)
Jedna od najstarijih fotografija Beograda nastala je 1876. godine, a prikazuje današnju Parisku ulicu koja se spušta sa Kalemegdana ka Savi i skreće prema današnjoj Karađorđevoj ulici.
U daljini se vide reka Sava, Veliko ratno ostrvo i Zemun kao deo Austrougarske monarhije.
Autor fotografije je Ivan Groman, ruski fotograf koji je boravio u Srbiji za vreme Srpsko-turskog rata.
Kurir.rs/Facebook
