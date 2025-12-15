Slušaj vest

Jedna od najstarijih fotografija Beograda nastala je 1876. godine, a prikazuje današnju Parisku ulicu koja se spušta sa Kalemegdana ka Savi i skreće prema današnjoj Karađorđevoj ulici.

U daljini se vide reka Sava, Veliko ratno ostrvo i Zemun kao deo Austrougarske monarhije.

Autor fotografije je Ivan Groman, ruski fotograf koji je boravio u Srbiji za vreme Srpsko-turskog rata.

Kurir.rs/Facebook