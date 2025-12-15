Beograđani koji koriste tramvaj na liniji broj 5 imali su jutros šta i da vide! Ukrašeni i okićeni tramvaj, verovatno najveseliji u Beogradu.
PRAZNIČNO RASPOLOŽENJE U BEOGRADU: Pogledajte kako sija okićeni tramvaj na liniji 5! (VIDEO)
U tmurno i hladno jutro sigurno je podigao raspoloženje pospanim putnicima prvog radnog dana u sedmici.
Petica saobraća od Kalemegdana preko Bulevara vojvode Bojovića pa kroz Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije i Ruzveltove do Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke.
Kurir.rs/Facebook Mi, između Pančevca i Pupina
