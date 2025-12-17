Slušaj vest

Svaki izlazak iz stana, parkiranje automobila ili ostavljanje rezervoara punog goriva za mnoge građane velikih gradova danas je praćeno strepnjom. Krađe, provale i čak otuđivanje goriva postali su deo svakodnevice, ostavljajući iza sebe osećaj nesigurnosti i pitanje - da li je iko zaista bezbedan?

Ulice koje su nekada bile samo simbol gradske užurbanosti, danas su za mnoge građane izvor stalne brige.Provale u stanove, krađe iz automobila, ali i neretke krađe goriva sa parkiranih vozila, više nisu izolovani incidenti, već obrazac koji se ponavlja iz dana u dan.

Stanari velikih gradova priznaju da žive u stalnom oprezu pa zato proveravaju brave po nekoliko puta, izbegavaju mračna parkirališta i razmenjuju upozorenja sa komšijama, dok strah polako postaje deo njihove svakodnevice.

Ljudi strahuju i zbog krađa automobila Foto: Printscreen/RTS

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo se upozorenje za građane koji žive na Žarkovu da otvore četvore oči zbog grupe provalnika koji navodno pokušavaju da obiju stan pa čak i ukradu gorivo iz rezervoara.

Obijeno navodno 20 stanova

- Zadnjih mesec dana u Ulici Đorđa Ognjanovića, Riste Marijanovića, Repiška i Mile Jevtovića u Žarkovu pojavili su se lopovi u grupici od po troje. Vrlo su organiozovani, prate ko kad dolazi i odlazi od kuće, više od 20 stanova je obijeno! Upadaju starijim licima u stanove, maltretiraju ih i uzimaju sve iz stanova vredno. Presreću decu po povratku iz škole koja je u neposrednoj blizini. Od pre dve večeri počeli su da kradu gorivo, nema auta koji nisu ojadili i oštetili - navodi se u upozorenju i dodaje:

Beograđani upozoravaju na krađe i provale na Žarkovu Foto: Printsccreen /instagram Serbialive Beograd