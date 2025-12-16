Slušaj vest

Asocijacija „Sport za sve”, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, organizuje „Dečije igre bez granica” 18. decembra, s početkom u 10 časova.

„Za ekipe dece predškolskog uzrasta od šest do osam godina organizujemo niz zabavno-rekreativnih aktivnosti i takmičenja, gde će moći da se upoznaju i sa novim vidovima fizičkih aktivnosti, druže sa vršnjacima i na kojima bi iznova bila promovisana važnost redovne fizičke aktivnosti, naročito u ovom uzrastu”, navodi se u saopštenju.

Program će se održati u sali vrtića „Biser” na Novom Beogradu u Ulici omladinskih brigada 106, uz nadzor i vođstvo sportskih stručnjaka, dodaje se u saopštenju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla: sportaso@sbb.rs

Kurir.rs/Beograd.rs

