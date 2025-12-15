SJAJNA ZABAVA ZA OSNOVCE U NOVOM BEOGRADU: Demus - Dečje muzičke svečanosti počinju danas u 17 sati i traju do četvrtka
Prijatelji dece opštine Novi Beograd organizuju „Demus – Dečje muzičke svečanosti”, opštinska takmičenja učenika osnovnih škola Novog Beograda u svečanoj sali OŠ „Branko Radičević”, saopšteno je iz organizacije Prijatelji dece opštine Novi Beograd.
Takmičenje počinje danas u 17 časova i trajaće do četvrtka, 18. decembra.
Učesnici će izvoditi kompozicije različitih žanrova i autora: dečje zabavne pesme (A. Korać, M. Subota, A. Menken i dr), starogradske i popularne zabavne pesme svih epoha (Z. Bogdan, Z. Nimani, B. Eilish, Bitlsi i dr), dela starih majstora (Brams, Betoven, Pergolezi, Mocart, S.Binički, S.S.Mokranjac, i dr), kao i izvorne narodne pesme, domaće i strane.
Najuspešniji će dobiti diplome i titule „Zlatni slavuj” i „Zlatna sirena”.
Kurir.rs/Beograd.rs