9 DELOVA BEOGRADA DANAS NA SPISKU: Isključenja struje kreću već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 14:00 DžORDžA VAŠINGTONA: 44-52,56, KOSTE STOJANOVIĆA: 4,8-8, STEVANA SREMCA: 6-12,16-20,9-13V/2,
Zvezdara
09:00 - 13:00 Naselje M.MOKRI LUG: PIRANDELOVA: 8-20A,26-34,38,44-54T,7B-17,
09:00 - 15:00 KNjAŽEVAČKA: 20,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BANATSKA: 2-22,1-25, DIMITRIJA T LEKA: 4-10,20,3-7,11, IVANA MILUTINOVIĆA: 40,54, KOSOVSKA: 2-18,22-36,1-3,7-25, MILUTINA GLAVIČKOG: 6,14,18,3, NARODNE OMLADINE: 2-18,22,26,1-13A,17, NARODNOG FRONTA: 2D,8-12A,18B-18S,22J,1-25,31,43-47B, PODBORSKA: 2,5,
Savski venac
08:00 - 18:00 ILIČIĆEVA: 3-3A, KRAJIŠKA: bb,2-2,1, RADANSKA: 2, TOLSTOJEVA: BB,BB,KP ,2,1-3,7-7, UŽIČKA: bb,2-12,1-1a,5-9, VAJARA Đ JOVANOVIĆA: 2-4,8-16,1A-3A,
09:00 - 15:00 KARAĐORĐEVA: BB,81-87,
Novi Beograd
09:00 - 11:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 31-33,45-67,85-91,
09:00 - 16:00 MILUTINA MILANKOVIĆA: 86v, ŠPANSKIH BORACA: 69-71a,
08:30 - 12:30 OMLADINSKIH BRIGADA: 4-8, PARISKE KOMUNE: 2-10,7,
Barajevo
10:00 - 12:00 Naselje MELjAK: CRNOGORSKA: 2B-4B,8-10, DEJANA MARKOVIĆA: 2,6D, IVE ŽIVANOVIĆA: 2-10A,1,29,33A-35A,41-51A, MAKEDONSKA: 2-6,1,5-15, MILA VUKOVIĆA: 0-12,16-16A,20-34,38-52,1A-3A,7-15,19-35A, VITE RADOVIĆA: 0-4,8-12,16-26A,30A-32D,36-52A,58A,1-7,13-23,31-39,43-45,49-51A,55A-59,63A-65B,69-73,301, VOJVOĐANSKA: 2-6A,1-7,11-19,
Obrenovac
09:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA PETRA PRVOG: 2-16,20,24,38,1,5-9, MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 81, MILOŠA OBRENOVIĆA: 190-218,169, UZUN MIRKOVA: 2-6,10,3-11, VAŠARIŠTE: 2-30A, VOJVODE MIŠIĆA: 202-218,222-230,233-261,
Mladenovac
08:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRANKA KRSMANOVIĆA: 2-8,1-3, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 4,12,18-22, DOKTORA RUSA: 26-62,15-37,41-43, DUNAVSKA: 26, IVANA DOLHARA-VASE: 4-8,12-16,20-24,7-13,17-21, KNEZA LAZARA: 4-6,10-12, STEVANA SREMCA: 44, ZMAJ-JOVINA: 7-9, Naselje RAJKOVAC: CARA DUŠANA: ,1-3,7-11, IVANA DOLHARA-VASE: 1, NOVA 27: 4-12, NOVA 28: 4-8,3, NOVA 29: 2-20,24,1,5-15A, NOVA 30: 4-12,1-19,23, SVETOZARA RANKOVIĆA: 10-26,30,34-36,40-50,56-68,74-104,39,43-49,53-65,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Petka zaseok Kućerine.
Kurir.rs