(FOTO) ŠPIC JOŠ NIJE NI POČEO, A GUŽVE SVUDA PO BEOGRADU Alternativni pravci nikada nisu bili bolja opcija, zakrčenja nema samo na OVE DVE LOKACIJE - ZA SADA
Ponedeljak popodne, standardno gužve u saobraćaju u Beogradu. Jedino što danas počinju i pre špica na koji smo navikli.
Tradicionalno, na Gazeli i Brankovom mostu u pravcu ka gradu već su zakrčenja.
Foto: Naxi kamere printscreen
Foto: Naxi kamere printscreen
Ništa bolja situacija nije ni na Pančevačkom mostu gde vozila mile u smeru ka gradu, a polako počinje haos i u smeru ka Pančevu.
Foto: Naxi kamere printscreen
Takođe velika gužva primećena je i u Takovskoj ulici.
Foto: Naxi kamere printscreen
Na opšte iznenađenje svih za sada je jedino prohodno na Slaviji i Autokomandi, mada sigurno ne još dugo.
Obratite pažnju na alternativne pravce i prilagodite brzinu.
