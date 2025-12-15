Slušaj vest

Ponedeljak popodne, standardno gužve u saobraćaju u Beogradu. Jedino što danas počinju i pre špica na koji smo navikli.

Tradicionalno, na Gazeli i Brankovom mostu u pravcu ka gradu već su zakrčenja.

Foto: Naxi kamere printscreen

Foto: Naxi kamere printscreen

Ništa bolja situacija nije ni na Pančevačkom mostu gde vozila mile u smeru ka gradu, a polako počinje haos i u smeru ka Pančevu.

Foto: Naxi kamere printscreen

Takođe velika gužva primećena je i u Takovskoj ulici.

Foto: Naxi kamere printscreen

Na opšte iznenađenje svih za sada je jedino prohodno na Slaviji i Autokomandi, mada sigurno ne još dugo.