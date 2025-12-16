Slušaj vest

Dežurne lekarske ekipe su tokom noći izlazile na teren 114 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnim mestima, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Noć je bila relativno mirna, a toj službi su se često obraćali građani koji su imali respiratorne tegobe, preneo je RTS. Po rečima lekara, magla i smog loše utiču na pacijente čija su pluća osetljiva.

Pedijatrijske ekipe su imale sedam intervencija.

I žena stara 40 godina zadobila je prelom podlatkice prilikom pada sa visine u naselju "Stepa Stepanović". Incident se dogodio sinoć u 23.05 časova. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.