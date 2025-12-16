Slušaj vest

Gradska opština Novi Beograd poziva sve Novobeograđane i njihove goste na devet dana bajkovitog pretprazničnog druženja uz bogat i zanimljiv program za decu i odrasle.

Kako saopštavaju iz ove gradske opštine, „Novobeogradska bajka” u Bloku 45, Jurija Gagarina 221, traje od 20. do 28. decembra, od 12 do 20 časova. Svečani dolazak Deda Mraza na konju je prvog dana „Bajke”, od 14 sati.

Deda Mraz će nastaviti svakodnevno druženje sa decom koja će uživati i u društvu velikog broja animatora – Žirafe, Betmena, Spajdermena, Klovna na štulama, Malog šefa i Mede. Pored predstava za decu i bioskopa na otvorenom, za najmlađe su pripremljene muzičke i ekološke igre, igre memorije i spretnosti, radionice crtanja po licu, sportska takmičenja u mini-fudbalu i košarci, igre sa obručima i čunjevima, zanimljive tradicionalne igre snage, skakanje u džaku i nadvlačenje konopca.

Prazničnu atmosferu upotpuniće i tezge na kojima će se naći bogata ponuda novogodišnjih poklona, suvenira, igračaka, rukotvorina, domaće hrane i slatkiša.

Veliko „Finale parti” je 28. decembra u 13 časova, kada će biti organizovano i izvlačenje vrednih nagrada za decu koja su najmanje pet dana bila posetioci i učesnici „Bajke”. Celokupan program „Novobeogradske bajke” dostupan je na sajtu: https://www.nbgbajka.rs/.