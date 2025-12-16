Slušaj vest

U Beogradu se od danas uspostavlja se nova autobuska linija broj 80, saopštio je Sekretarijat za javni gradski prevoz, što predstavlja prvu u nizu promena na mreži linija javnog prevoza do kraja tekuće godine.

Tog dana uspostavlja se nova autobuska linija br. 80, koja će saobraćati na relaciji: Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC "Ava šoping park".

Zašto se uspostavlja nova linija

Kako ističe Sekretarijat za javni prevoz, tokom izvođenja radova na proširenju i uređenju ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića, došlo je do privremenih izmena trasa linija 49 i 94.

- Ove izmene su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je rezultiralo većim brojem zahteva građana sa područja Voždovca i Čukarice da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova - navodi se u saopštenju.

Zbog toga, kako se dodaje, uspostavljanjem nove linije br. 80 obezbeđuje se trajna veza na ovoj relaciji, čime se unapređuje funkcionalnost mreže javnog prevoza i odgovara na iskazane potrebe korisnika.

- Istovremeno, imajući u vidu višegodišnje širenje prodajnih kapaciteta, kao i povećan broj korisnika i zaposlenih u zoni IKEA / TC Ava šoping park, stvorili su se uslovi za uvođenje dodatne linije do ove lokacije, što je bilo planirano još prilikom dolaska ove kompanije u Beograd - ističu.

Izmene u postojećem sistemu

Puštanjem u rad linije br. 80, saobraćaj prestaje na liniji br. 56L na relaciji: Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC "Ava šoping park".

Nova linija će saobraćati sa 6 autobusa, u intervalu nailaska od 25 minuta, a red vožnje biće maksimalno usklađen sa polascima linije br. 70 sa terminusa IKEA, radi bolje povezanosti i pouzdanosti sistema javnog prevoza.

Detaljne informacije o trasi, daljinu i redu vožnje linije br. 80 dostupne su na zvaničnoj internet prezentaciji javnog prevoza grada Beograda, na sledećem linku.