Nesreća se dogodila u Ulici Ibarska magistrala, gde je radnik izvodio radove na krovu jedne firme. Prema informacijama, pao je sa visine od više od pet metara direktno na beton, udarivši glavom.

Povređeni radnik je hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su konstatovali teške povrede glave opasne po život, kao i više preloma po telu. Radnik je zadržan u Urgentnom centru na daljem lečenju, a lekari ulažu napore da mu spasu život.

Očekuje se da će nadležne inspekcije sprovesti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće na radu. Istragu je pokrenulo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija je obavila razgovor sa zaposlenima na gradilištu koji su svedočili o tragediji.

