Plato ispred Beogradske arene, od 24. decembra do 25. januara, postaće Praznični trg ispunjen svetlima, toplinom i magijom zahvaljujući manifestaciji „Čarobna zima”, koja se održava uz podršku Gradske opštine Novi Beograd i Grada Beograda.

Beogradska arena organizovaće više od 30 čarobnih dana ispunjenih koncertima, predstavama, bajkama i mnogobrojnim zimskim iznenađenjima, ističe se u saopštenju Opštine Novi Beograd.

Plato ispred Arene biće podeljen u različite zone za uživanje dece, porodica i mladih. „Zimsko selo” sa novogodišnjim kućicama biće centar najukusnijih prazničnih gastronomskih ponuda uz vrhunska vina, kuvanu rakiju i toplu čokoladu.

U srcu „Čarobne zime” posetioci će moći da uživaju u velikom klizalištu i panoramskom točku – za najlepše poglede na praznični Beograd, kao i na „Čarobnoj bini” i u Deda Mrazovoj kući.

Mesec programa biće ispunjen koncertima, predstavama koje bude maštu i radionicama u kojima će mališani stvarati svoje prve praznične uspomene. Poseban tematski program počinje svakog radnog dana od 18 časova. Ponedeljak je sportski dan sa radionicama za najmlađe i druženjem sa poznatim sportistima, utorak i petak su rezervisani za novogodišnje pozorišne predstave, sreda za di-džeja i novogodišnju žurku za decu na koju dolazi i Deda Mraz. Četvrtkom posetioce očekuje interaktivno čitanje najlepših bajki oko vatre. Tokom vikenda, program „Čarobne zime” za najmlađe počinje od 13 časova kada na scenu dolaze najbolji dečji horovi, bendovi, mađioničari i predstave, navodi se u saopštenju.

Glavni program „Čarobne zime” na Prazničnom trgu održaće se svake subote i nedelje od 18 časova uz koncerte bendova: ABBA Tribute, Gospon tamburaši, DJ Zdravko Čolić Night, Boemsko veče Dejan Vrana, Trbute to Tina Tarner, Gypsy Jazz Trio i mnoge druge, ističe se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

