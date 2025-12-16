Na dnevnom redu je Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu, kao i paket finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, te izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina. Pred odbornicima će se naći, između ostalog, i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu, te rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja brojnih javnih i javnih komunalnih preduzeća.