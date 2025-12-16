NIKODIJEVIĆ ZAKAZAO SEDNICU: Skupština Grada Beograda u ponedeljak, 22. decembra
Na dnevnom redu je Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu, kao i paket finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, te izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina. Pred odbornicima će se naći, između ostalog, i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu, te rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja brojnih javnih i javnih komunalnih preduzeća.
Među tačkama dnevnog reda je i Predlog plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema (druga etapa), te predlozi planova detaljne regulacije za delove opština Palilula, Novi Beograd, Savski venac, Rakovica i Zvezdara, kao i nekoliko izmena i odluka o izradi budućih planova regulacija.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine Grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6.
Kurir.rs/Beograd.rs