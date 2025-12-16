Slušaj vest

Čuvanje kulturnog nasleđa je možda i najlepši deo posla koji imaju JKP "Pogrebne usluge", naročito kada je u pitanju "Novo groblje", koje se s pravom naziva i "muzej na otvorenom".

Postoji lepa tradicija "Pogrebnih usluga" da organizuju besplatne tematske vođene ture kroz Novo groblje u pratnji stručnog vodiča. Grupe ljudi pomno i nadahnuto slušaju lekcije iz istorije, biografije, ali i intrige, zanimljive i manje poznate detalje koje se vezuju za ljude pred čijim grobovima zastanu.

Spomenici, skulpture i natpisi nisu samo sećanje na preminule, već i okamenjeni duh vremena, koji nam mnogo govori o kontekstu u kome nas je neka značajna ličnost napustila i njenom ili njegovom značaju u društvu. Ponekad spomenik, njegova pozicija i naknadne intervencije svedoče i o činjenici da je društvo u trenutku smrti značajne ličnosti pomalo skrajnulo njene zasluge, ali su potonja pokolenja to ispravila.

Ove godine organizovano je osam redovnih vođenih tura, kao i jedna koja je bila deo važne gradske manifestacije Dani evropske kulturne baštine 2025.

Sledeća godina jubilarna

Sledeća godina biće jubilarna, petnaesta godina otkako je pokrenut ovaj veliki projekat. Sezona vođenih tura počinje obično u proleće, potom sledi kratka letnja pauza, a one se nastavljaju na jesen.

Posebnu pažnju privukla je tura Bardovi srpskog glumišta, koja je zbog velikog interesovanja čak i ponovljena.

Ilustracija - Novo groblje Foto: JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Ove jeseni posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa važnim imenima zlatnog doba srpske diplomatije. To nisu bili samo političari, već i mnogi književnici, lekari. Tu se krila i jedna priča o zabranjenoj ljubavi.

Beograđani su imali prilike i da s vodičem prošetaju dvema najznačajnijim alejama Novog groblja, koje su neprocenljiva riznica istorije i kulture. Ovo je tura koja je bila organizovana i na proleće i na jesen.

Posebna tura bila je posvećena zadužbinarima i to povodom Dana evropske baštine. To su bili moćni industriјalci, političari, oficiri, ali i "običan svet" koji je široke ruke darovao zajednici.

Posetioci Novog groblja su imali prilike i da se upoznaju s istaknutim vojskovođama i herojima Prvog svetskog rata, jer mnogi od njih počivaju upravo iza kapije groblja u Ruzveltovoj ulici.

Tura "Stvarali su perom i dušom – Dok god ima mraka biće i svanuća" bila je posvećena književnicima 20. veka, a organizovana je i još jedna, slične tematike, ali posvećena književnicima prethodnog stoleća: "Stvarali su perom i dušom – U svetu brale nema ljubavi - pesnici i književnici 19. veka".

Novo groblje ilustracija Foto: GORANN SRDANOV/GORAN SRDANOV

Možete da prošetate i sami

Kapije Novog groblja otvorene su u zimskom periodu od 7.00 do 18.00 sati i ne postoji nikakvo ograničenje za individualne posete. Uz poštovanje reda na groblju i pijetet prema porodicama koje posećuju grobove svojih najbližih, možete se dugo šetati stazama i otkrivati spomenike znamenitih ličnosti.

U tome će vam zasigurno pomoći aplikacija "Aleje sećanja" koja predstavlja virtuelni multimedijalni vodič. U njoj postoji mapa koju treba da istražite, a potom skenirate kamerom određeni prepoznatljivi detalj na spomeniku i na ekranu vašeg mobilnog telefona pokrenuće se priča, narativ, fotografije, video zapisi, kao i 3D rekonstrukcije.