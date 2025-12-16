Da li je moguće?

Da li je moguće?

Slušaj vest

Na ulazu jedne zgrade u Zemunu osvanuo je jedan natpis za koji se mnogi pitaju — zašto se mora ponovo podvući da nije teško biti fin.

Naime, kako se vidi na fotografiji koja je podeljena na mreži X, jedan stanar se obratio svojim komšija sa, kako navode korisnici mreža jednostavnim zahtevom.

- Molim vas da ne bacate smeće kroz prozor. Znam, teško je poverovati, ali nismo više u mračnom srednjem veku gde je to bilo moderno, zajedno sa kugom i potpunim nedostatkom kanalizacije. Vremenom, jedan vizionar, verovatno neshvaćen u svoje vreme, osmislio je nešto revolucionarno — KONTEJNER - navodi slikovito stanar i dodaje:

- Kontejner je onaj veliki epski izum pored zgrade koji služi baš za to što sad bacate s prozora. Znam, teško je snaći se u ovom ludilu 21. veka, ali makar pokušajte.

Dodaje da treba da budemo ljudi, ili bar da pokušaju da ne bacaju smeće na druge ljude, uz zahvalnost za poštovanje osnovnih, do sad valjda naučenih, pravila.

Komentari samo pljušte!

Fotografija se našla na X mreži, a komentari korisnika društvenih mreža su se samo nizali!

"Džaba duhovitost, ljudi su neverovatno bezosećajni. Ne znam šta bi trebalo da ih probudi", "Kod mene isti slučaj, ne vredi obaveštenje, samo po džepu!", "U Zemunu su još devedesetih bacali sa solitera đubre, baš lepa tradicija", "Ovo nije smešno", "Simpatična poruka, ali problem je u tome što ovi kojima je namenjena nisu toliko teksta pročitali otkako su se rodili", Ovo treba da stoji zalepljeno na svakom ulazu svake zgrade i solitera u Beogradu", složili su se komentari.

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovom apelu i da li ste se susretali sa nečim slično kad je reč o vašim komšijama.