Iza lekara Hitne pomoći sada je teška noć koju je obeležila nesreća kod Pravnog fakulteta. ali i veliki broj poziva.
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Povređeno dete (11) kod pravnog fakulteta, lekare Hitne u pomoć najviše zvali pijani
Saobraćajna nesreća je zabeležena u Bulevaru kralja Aleksandra nešto posle 19 sati.
Reč je o detetu od 11 godina koje je odmah prebačeno u Tiršovu zbog teških povreda.
Za pomoć su najviše zvali pijani, a noć je bila teška i za astmatičare. Zabeleženo je 130 intervencija.
