Saobraćajna nesreća je zabeležena u Bulevaru kralja Aleksandra nešto posle 19 sati.

Reč je o detetu od 11 godina koje je odmah prebačeno u Tiršovu zbog teških povreda.

Za pomoć su najviše zvali pijani, a noć je bila teška i za astmatičare. Zabeleženo je 130 intervencija.

Kurir.rs

