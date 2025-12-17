U centralnoj beogradskoj Ulici kralja Milana jutros je došlo do sudara posle kog je jedan automobil završio na krovu.
KURIR NA LICU MESTA, KARAMBOL U KRALJA MILANA: Auto se prevrnuo na krov, jezive scene (FOTO)
Kako se saznaje od očevidaca, auto marke reno išao je žutom trakom za autobuse, dok se drugi auto kretao unazad, a potom udario u reno i prevrnuo se na krov.
Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć, ali srećom nema teže povređenih.
Auto se prevrnuo na krov kod Predsedništva u ulici kralja Milana Foto: Kurir
