 Kako se saznaje od očevidaca, auto marke reno išao je žutom trakom za autobuse, dok se drugi auto kretao unazad, a potom udario u reno i prevrnuo se na krov.

Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć, ali srećom nema teže povređenih.

Auto se prevrnuo na krov kod Predsedništva u ulici kralja Milana Foto: Kurir

