Posle jutrošnjeg prevrtanja automobila u centralnoj beogradskoj ulici kralja Milana, saobraćaj je normalizovan.
jutarnji špic
NORMALIZOVAN SAOBRAĆAJ U KRALJA MILANA: Sve teče bez problema posle uklanjanja prevrnutog automobila (FOTO)
Saobraćaj je posle udesa vrlo brzo normalizovan kad je policija završila uviđaj a prevrnuti auto uklonjen.
Normalizovan saobraćaj u Kralja Milana posle prevrtanja automobila Foto: Kurir
Kurir.rs
