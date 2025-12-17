Slušaj vest

Opština Čukarica potpisala je prvih 120 ugovora sa privrednicima koji će učestvovati u projektu „Čukarička kartica“, čiji je cilj unapređenje kvaliteta života građana nižim cenama proizvoda i usluga, kao i brojnim dodatnim pogodnostima, saopšteno je iz ove opštine.

Ugovore je u ime Gradske opštine potpisao predsednik opštine Nikola Aritonović, koji je tom prilikom istakao da ovaj projekat predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u pravcu direktne podrške građanima i lokalnoj privredi.

– „Čukaričkom karticom” želimo da konkretno poboljšamo uslove života sugrađana smanjenjem troškova i trgovinskih marži u svim oblastima, od trgovine i usluga do kulture i sporta. Ovaj model zasniva se na smanjenju trgovinskih marži i odgovornom odnosu prema građanima po ugledu na mere koje se već sprovode na nacionalnom nivou zahvaljujući politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić – istakao je Aritonović.

On je naglasio da interesovanje građana za ovaj projekat iz dana u dan raste, te da je do sada više od 3.000 ljudi već apliciralo za „Čukaričku karticu”. Prijave se mogu podneti u Uslužnom centru opštine Čukarica, kao i u mesnim kancelarijama u Rušnju, Ostružnici, Sremčici, Železniku i Velikoj Moštanici, čime je omogućena jednostavna i dostupna procedura za sve građane opštine.

– Ogromno interesovanje građana pokazuje da smo na dobrom putu da ovaj projekat ima stvarnu vrednost. Nastavićemo da širimo mrežu partnera i unapređujemo sadržaj kartice, kako bismo omogućili još veći broj pogodnosti za naše sugrađane – dodao je Aritonović.

Predsednik opštine je najavio da će projekat „Čukarička kartica” zvanično početi sa primenom 15. januara, nakon čega će građani moći da koriste popuste i benefite kod privrednika koji su se priključili ovoj inicijativi.