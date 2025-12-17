U duhu praznične atmosfere, UVC „Šumice” prirediće mališanima sa Voždovca „Novogodišnju čaroliju”.
Beograd
BESPLATNO! Novogodišnja bajka u Šumicama u nedelju 21. decembra, koncert i predstava!
U duhu praznične atmosfere, UVC „Šumice” prirediće mališanima sa Voždovca „Novogodišnju čaroliju”, koja će se održati u nedelju, 21. decembra, u Ustaničkoj 125/1.
Mališani će tog dana, od 10 do 14 časova, imati priliku da uživaju u zanimljivom i raznovrsnom programu, da se druže sa maskotama i animatorima, pogledaju dve predstave, igraju i pevaju, slikaju se sa Deda Mrazom u novogodišnjoj kočiji.
Foto: Beograd.rs
Program počinje interaktivnim koncertom pod nazivom „Maše i mede” u 10 časova, a završava se pozorišnom predstavom „Vilenjaci spasavaju Deda Mraza”.
Program je besplatan, navedeno je iz ove ustanove.
Kurir.rs/Beograd.rs
