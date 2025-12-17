Slušaj vest

Srpska truba, moderni zalogaji, kultura i tradicija bili su tema promotivnog događaja koji je u Izmiru organizovala Turistička organizacija Beograda u saradnji sa Turističkom organizacijom Novog Pazara.

Okupljenima se na početku događaja pisanom porukom obratio ministar turizma Husein Memić u kojoj je istakao da je saradnja suština razvoja turizma, ali da bez ljudi, njihove energije, ideja i saradnje nema rezultata.

– Turski turisti su već pet godina zaredom među najbrojnijim stranim gostima u Republici Srbiji. To je za nas velika potvrda, ali i obaveza da tu saradnju nastavimo i dodatno razvijamo – poručio je Memić i dodao da povezivanjem sa turističkim agencijama iz Izmira i Egejske regije, Srbija želi da goste iz Turske još više motiviše da posete ne samo Beograd već i druge delove Srbije.

Kako je istakao direktor Turističke organizacije Beograda Miodraga Popovića, saradnja između tri grada napreduje odlično, te da je ovo način da se ona produbi.

1/3 Vidi galeriju Zajednička turistička promocija Beograda i Novog Pazara u Turskoj Foto: Beoinfo, Beograd.rs

– Ovde su ne samo turistički predstavnici Izmira već i deo njihove privrede. Naše agencije imale su dobre poslovne razgovore, a kada pregovarate sa TURSAB-om, najvećom asocijacijom turističkih agencija, znate da ste uspeli – rekao je Popović i dodao da smo dovoljno različiti, a opet slični da jedni drugima budemo zanimljivi, te da je to verovatno tajna uspeha Beograda i Srbije ovde u Turskoj.

Direktor Turističke organizacije Novog Pazara Dejan Belojica istakao je da je za njih ovaj događaj veoma važan.

– Potencijali Novog Pazara sigurno prevazilaze granice naše države, tako da nam je cilj da promovišemo grad na najbolji mogući način, kako bi što više gostiju došlo u Novi Pazar. Broj turskih turista raste iz godine u godinu, jako smo isprepleteni i rodbinskim i prijateljskim vezama sa Turskom, pa ne možemo da kažemo da su nam to gosti, nego naši ljudi koji žive u Turskoj – rekao je Belojica i zahvalio Turističkoj organizaciji Beograda na podršci i saradnji.

U poslovnom delu događaja, predstavnici turističke privrede iz Srbije su imali sastanke sa mnogobrojnim agencijama i partnerima iz Turske, a od velikog značaja bilo je prisustvo Ismaila Haki Karadevedžije, predsednika TURSAB-a, najveće asocijacije turističkih agencija u Turskoj.

– Zahvalan sam srpskim kolegama na organizaciji ovakvog događaja. Nastavljamo saradnju sa Srbijom. B2B sastanci su dobra prilika za ugovaranje poslova i dogovora. Ovaj događaj je važan za povezivanje naših gradova, naročito uz direktnu avio-liniju, pri čemu nam je bitno da ima putnika u oba smera – rekao je Karadevedži i dodao da je uveren da će ovakvi susreti biti dragoceni za turističke radnike obe zemlje.

Događaju su prisustvovali predstavnici Privredne komore Izmira, predsednik Ureda za turizam grada Izmira, predsednik Federacije udruženja balkanske kulture u Turskoj.