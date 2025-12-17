Slušaj vest

U Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, na deonici od Ulice Ljutice Bogdana do Ulice dr Milutina Ivkovića, završeni su radovi na uspostavljanju sistema alternativne svetlosne saobraćajne signalizacije.

Srednja saobraćajna traka će u određenim periodima dana menjati dozvoljeni smer kretanja vozila, i to po sledećem rasporedu: u periodu od 6 časova ujutru do 14 časova posle podne vozila će moći da koriste dve saobraćajne trake u smeru od Ulice Ljutice Bogdana do Ulice dr Milutina Ivkovića (od Banjice ka centru grada), a u periodu od 14 časova posle podne do 6 časova ujutru biće omogućeno kretanje vozila u dve saobraćajne trake u smeru od Ulice dr Milutina Ivkovića do Ulice Ljutice Bogdana (od centra grada ka Banjici).

Bulevar vojvode Mišića je proširen za jednu saobraćajnu traku, tako da su ukupno vozačima na raspolaganju tri saobraćajne trake. Postavljena je alternativna svetlosna saobraćajna signalizacija, koja u ukupnoj slici predstavlja produžetak Ulice Teodora Drajzera i režima rada svetlosne saobraćajne signalizacije u njoj.

Na raskrsnici Ulice Teodora Drajzera, Bulevara vojvode Mišića, Bulevara patrijarha Pavla i Bulevara vojvode Putnika ukinuta su leva skretanja sa ciljem da se poveća propusna moć ove raskrsnice. Ukidanjem levih skretanja se produžava zeleno vreme po pravcu i daje prioritet saobraćaju koji funkcioniše Bulevarom vojvode Mišića i Ulicom Teodora Drajzera, a na taj način se smanjuje broj konfliktnih tačaka u raskrsnici i povećava bezbednost učesnika u saobraćaju.

Usled ukidanja levih skretanja, vozači motornih vozila koji preko Mosta na Adi dolaze sa Novog Beograda moći će od raskrsnice Bulevara vojvode Mišića i Topčiderske ulice, koja je u novom režimu semaforizovana, da skrenu desno u Topčidersku ulicu, a odatle levim skretanjem u Gardijsku ulicu i sledećim levim skretanjem u Bulevar patrijarha Pavla, odakle se nastavlja saobraćaj pravo Bulevarom vojvode Putnika ka Topčiderskoj zvezdi.

U novom režimu je predviđeno da motorna vozila koja Bulevarom patrijarha Pavla dolaze iz Rakovice na raskrsnici Bulevara patrijarha Pavla i Topčiderske ulice levim skretanjem uđu u Topčidersku ulicu, a zatim na raskrsnici Topčiderske ulice i Bulevara vojvode Mišića levim skretanjem nastave dalje ka Mostu na Adi i Novom Beogradu.

Nakon ukidanja levog skretanja iz Ulice Teodora Drajzera ka Rakovici, vozačima se preporučuje da kao alternativni pravac koriste Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića krećući se dalje preko Lisičijeg potoka do Rakovice.

Ukinuto levo skretanje

Nakon ukidanja levog skretanja iz Bulevara vojvode Putnika u Ulicu Teodora Drajzera, vozačima se preporučuje da se ka KBC-u „Dragiša Mišović” i Banjici kreću ulicama Užičkom i Tolstojevom, kao i ulicama u okruženju.

Srednja saobraćajna traka u Bulevaru vojvode Mišića će u određenim periodima dana menjati dozvoljeni smer kretanja vozila, i to po sledećem rasporedu: u periodu od 6 časova ujutru do 14 časova posle podne, vozila će moći da koriste dve saobraćajne trake u smeru od Miloševog konaka ka Mostu na Adi, a u periodu od 14 časova posle podne do 6 časova ujutru biće omogućeno kretanje vozila u dve saobraćajne trake u smeru od Mosta na Adi ka Miloševom konaku.

Promena smera će se vršiti isključivo u srednjoj traci. Apeluje se na vozače da prate svetlosnu saobraćajnu signalizaciju koja je istaknuta iznad saobraćajnih traka. Kada je na displeju aktivna zelena strelica, vozačima je omogućeno kretanje tom srednjom trakom, a kada je na displeju aktivan crveni iks, vozilima je zabranjeno kretanje tom srednjom saobraćajnom trakom. U intervalu promene smera u srednjoj traci, na displeju će biti aktivna dijagonalna žuta strelica sa usmerenjem nadesno koja će usmeravati vozače da se prestroje u desnu traku. Smerovi u ostalim trakama se neće menjati, navodi se u saopštenju iz Sekretarijata za saobraćaj.