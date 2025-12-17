Slušaj vest

Popodnevni špic u Beogradu uveliko stvara velike gužve na svim centralnim gradskim deonicama, dok saobraćajne nezgode dodatno otežavaju kretanje.

Naime, kako se može videti po gradskim kamerama, vozila se sporo kreću na mostovima, a zastoja ima i na centralnim gradskim ulicama.

Gužve u popodnevnom špicu tako standardno ima na Gazeli, Brankovom mostu, Mostu na Adi, i Pančevačkom mostu, ali i prilazima Pupinovom mostu, kao i Plavom mostu. Takođe, saobraćaj je dodatno opterećen zbog sitne kiše.

Saobraćajni kolaps u Beogradu, 17. decembar

Osim mostova gužvi u saobraćaju ima i na moto-putu (bivši auto-put) kroz Beograd ima skoro od aerodroma "Nikola Tesla" pa do Dušanovca zbog saobraćajne nezgode na moto-putu.

Saobraćajni kolaps nije zaobišao ni obilaznicu oko Beograda, tako gužvi ima u Surčinu, i to zbog tri saobraćajne nezgode.

Od centralnih gradskih ulica gužvi ima u Kneza Miloša, Nemanjinoj, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru despota Stefana, ali i na Bogosloviji.

Vozačima se savetuje oprez pri vožnji i strpljenje!