GUŽVE I KOLONE KOJE MILE ŠIROM PRESTONICE! Popodnevni špic napravio kolaps na sve strane: Evo koje pravce izbegavati! Vozite pažljivo! (FOTO)
Popodnevni špic u Beogradu uveliko stvara velike gužve na svim centralnim gradskim deonicama, dok saobraćajne nezgode dodatno otežavaju kretanje.
Naime, kako se može videti po gradskim kamerama, vozila se sporo kreću na mostovima, a zastoja ima i na centralnim gradskim ulicama.
Gužve u popodnevnom špicu tako standardno ima na Gazeli, Brankovom mostu, Mostu na Adi, i Pančevačkom mostu, ali i prilazima Pupinovom mostu, kao i Plavom mostu. Takođe, saobraćaj je dodatno opterećen zbog sitne kiše.
Osim mostova gužvi u saobraćaju ima i na moto-putu (bivši auto-put) kroz Beograd ima skoro od aerodroma "Nikola Tesla" pa do Dušanovca zbog saobraćajne nezgode na moto-putu.
Saobraćajni kolaps nije zaobišao ni obilaznicu oko Beograda, tako gužvi ima u Surčinu, i to zbog tri saobraćajne nezgode.
Od centralnih gradskih ulica gužvi ima u Kneza Miloša, Nemanjinoj, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru despota Stefana, ali i na Bogosloviji.
Vozačima se savetuje oprez pri vožnji i strpljenje!
Kurir.rs/Blic