Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Bahtijara Vagabzade, na delu između zona raskrsnica sa Borskom i Baštovanskom ulicom, od 17. do 20. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne trake Ulice Bahtijara Vagabzade na posmatranoj deonici (gledano u smeru ka Banjici), pri čemu će se vozila u visini zone radova kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza.

Privremeno se izmešta stajalište „Pere Velimirovića” (#864) – smer ka gradu, na poziciju koja se nalazi u Borskoj ulici, 15 metara ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Borske i Bahtijara Vagabzade, dok se stajalište „Raška” (#862) – smer ka gradu, privremeno ukida, a stajalište „Raška” (#861) – smer ka Miljakovcu, izmešta na poziciju neposredno ispred pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom kraljice Ane.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradDANAS BEZ STRUJE JEDINO CENTAR BEOGRADA: Pogledajte da li je vaša zgrada na spisku
Brojilo
BeogradZAGUŽVALO SE NA AUTO-PUTU ISPOD AUTOKOMANDE: Kolone u Nemanjinoj u smeru ka Savskom trgu, na Brankovom i Gazeli sve teče, na Slaviji nema gužve (FOTO)
Screenshot 2025-12-18 085935.png
BeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Evo koje ulice se otvaraju kompletno za saobraćaj
Rekonstruisana ulica Teodora Drajzera
Beograd"Prate ko kad dolazi i odlazi, upadaju u stanove, a kradu i gorivo" Beograđani upozorili na lopove u ovom delu grada pa otkrili i njihovu taktiku FOTO
Zgrada
BeogradBESPLATNO! Novogodišnja bajka u Šumicama u nedelju 21. decembra, koncert i predstava!
Screenshot 2025-12-17 105044.jpg