Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Bahtijara Vagabzade, na delu između zona raskrsnica sa Borskom i Baštovanskom ulicom, od 17. do 20. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne trake Ulice Bahtijara Vagabzade na posmatranoj deonici (gledano u smeru ka Banjici), pri čemu će se vozila u visini zone radova kretati dvosmerno preostalom širinom kolovoza.

Privremeno se izmešta stajalište „Pere Velimirovića” (#864) – smer ka gradu, na poziciju koja se nalazi u Borskoj ulici, 15 metara ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Borske i Bahtijara Vagabzade, dok se stajalište „Raška” (#862) – smer ka gradu, privremeno ukida, a stajalište „Raška” (#861) – smer ka Miljakovcu, izmešta na poziciju neposredno ispred pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni raskrsnice sa Ulicom kraljice Ane.