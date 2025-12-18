Slušaj vest

Kalemegdanska tvrđava, jedan od glavnih simbola Beograda, krije mnoge tajne, a uprkos tome što je večita tema za istraživače i arheologe, mnogi će reći da o njemu malo toga znaju.

Kako to život izrežira, jedna od tajni isplivala je na videlo pre deset godina, i to slučajnim otkrićem radnika “Zelenila”!

Naime, prilikom radova na sanaciji platoa kod spomenika Pobednik, radnici su tada otkrili podzemnu prostoriju za koju se do tog trenutka nije ni znalo da postoji, a dodatnu misteriju u ceo slučaj unela je činjenica da o prostoriji nisu postojali apsolutno nikakvi podaci u papirima i dotadašnjim istraživanjima.

Zapravo, nijedno georadarsko snimanje nije registrovalo da se ispod platoa na Kalemegdanu bilo šta nalazi, zbog čega je ovo otkriće bilo za sve veliko iznenađenje.

Nagađanja - Pašin konak, Titov bunker...

Naravno, kao što to obično biva, pojavile su se razne spekulacije čemu je ona bila namenjena. Od onog da se radi o prostoriji iz rimskog doba, preko nagađanja da je reč o podrumu Pašinog konaka, do teze koja je imala najviše poklonika, da je u stvari reč o Titovom bunkeru iz vremena nakon Drugog svetskog rata.

Navodno, kako su pisali mediji, "Tito se plašio da bi Staljin mogao da ga napadne brodovima iz Mađarske, a onda je posle ‘primirja’ bunker bio zatrpan i – zaboravljen".

Radnik "Zelenila" otkrio otvor

Ali ispostavilo se skroz nešto četvrto.

Sve je krenulo kad su radnici "Zelenila" tokom uklanjanja zastora sa platoa Pobednika, u okviru svojih radova, naišli na jedan otvor za koji su pokušali da utvrde o čemu se radi i gde vodi, pa su napravili video snimak pomoću mobilnih telefona. Snimak je odmah odnet u Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i pregledom je utvrđeno da se ispod nalazi jedna podzemna prostorija.

Preklapanjem planova utvrdilo se da je reč o nekoj prostoriji koja nikada nije ubeležena u planu. Georadarska istraživanja koja su rađena na ovom prostoru nikada je nisu zabeležila, rekli su tada iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Na osnovu snimka urađenog pomoću telefonske kamere, pretpostavljalo se da je reč o odaji zidanoj u prošlom veku, oko pedesetih godina, jer je zid bio omalterisan, a prostorija je imala polukružni svod.

Nakon temeljnih istraživanja, ekipa beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture otkrila je da se “na misterioznom mestu” pored simbola grada nalazio cevovod izgrađen u prvoj polovini 20. veka.