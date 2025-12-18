Slušaj vest

Svi posetioci pijace „Banjica”, pored svežeg voća i povrća, imaće priliku da pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. U raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica, svi sugrađani imaće mogućnost da nabave širok asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija i mnoge druge autentične specijalitete.

Inače, nabavka i kupovina na pijaci „Banjica” od ovog proleća lagodnija je i komfornija, jer posetioci imaju mogućnost korišćenja novoizgrađenog parking-prostora, smeštenog uz samu pijacu, sa 64 mesta.

Organizacijom „Karavana zimnice”, JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača i da predstavlja značajnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda. „Karavani zimnice” organizuju se svakog vikenda na drugoj pijaci koja posluje u sastavu preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.