Biće upriličen klizački performans na ledu, čime zvanično počinje novogodišnji program namenjen svim generacijama. Manifestacija „Zemunska bajka” predstavlja novu stalnu kulturnu manifestaciju i jedinstven prostor susreta kulture, zabave i prazničnog duha u Zemunu.

Manifestacija traje do 18. januara, a pokrovitelji i organizatori prazničnog festivala su Gradska opština Zemun i Turistička organizacija Zemuna.

Kurir.rs/Beograd.rs

