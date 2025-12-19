Svečano otvaranje manifestacije „Zemunska bajka” zakazano je za subotu, 20. decembar, u 12 časova na Velikom trgu, najavljeno je iz Opštine Zemun.
svečano otvaranje
TAČNO U PODNE: Svečano otvaranje Zemunske bajke klizačkim performansom na ledu
Biće upriličen klizački performans na ledu, čime zvanično počinje novogodišnji program namenjen svim generacijama. Manifestacija „Zemunska bajka” predstavlja novu stalnu kulturnu manifestaciju i jedinstven prostor susreta kulture, zabave i prazničnog duha u Zemunu.
Manifestacija traje do 18. januara, a pokrovitelji i organizatori prazničnog festivala su Gradska opština Zemun i Turistička organizacija Zemuna.
Kurir.rs/Beograd.rs/Foto: Ilustracija
