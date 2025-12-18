U intervenciji učestvuje 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju osoba iz automobila
AUTOMOBIL PROPAO U GARAŽNI LIFT! Četvoro ostalo zarobljeno, među njima i DVOJE DECE, vatrogasci rade na izvlačenju: Drama na Vračaru
Jedan automobil, sa četiri osobe, od kojih dvoje dece, u njemu, propao je danas u u teretni, tačnije garažni lift u Ulici Sazonova 82, na Vračaru.
Putničko vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, ostalo priklješteno u prednjem delu kada je lift počeo da propada. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.
U intervenciji učestvuje 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju osoba iz automobila.
Više informacija o stanju povređenih i uzroku nezgode očekuje se nakon završetka intervencije.
Kurir.rs/24sedam
