Jedan automobil, sa četiri osobe, od kojih dvoje dece, u njemu, propao je danas u u teretni, tačnije garažni lift u Ulici Sazonova 82, na Vračaru. 

Putničko vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, ostalo priklješteno u prednjem delu kada je lift počeo da propada. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.

U intervenciji učestvuje 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju osoba iz automobila.

Više informacija o stanju povređenih i uzroku nezgode očekuje se nakon završetka intervencije.

