Automobil sa dva odrasla lica i dvoje dece propao je danas u teretni, garažni lift u Ulici Sazanova 82, na Vračaru, a na njihovom izvlačenju je radilo 14 vatrogasaca-spasilaca sa 4 vozila. 

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, automobil je prilikom izlaska iz teretnog lifta ostao prignječen u prednjem delu od strane lifta koji je krenuo da propada. 

Automobil propao u teretni lift na Vračaru Foto: Kurir

Dojava je stigla u 17.46 časova, a intervenisali su pripadnici VSJ Voždovac i Zvezdara.

Putnici su evakuisani preko krova kabine lifta uz pomoć lestvi nastavljača.

Putnike je zbrinula ekipa Hitne pomoći, i trenutno se na licu mesta vrši pregled.

