PRVE FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA KOJI JE PROPAO U TERETNI LIFT! Vozilo sa dvoje dece OSTALO PRIGNJEČENO: Evo kako su ih spasili vatrogasci-spasioci! (FOTO)
Automobil sa dva odrasla lica i dvoje dece propao je danas u teretni, garažni lift u Ulici Sazanova 82, na Vračaru, a na njihovom izvlačenju je radilo 14 vatrogasaca-spasilaca sa 4 vozila.
Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, automobil je prilikom izlaska iz teretnog lifta ostao prignječen u prednjem delu od strane lifta koji je krenuo da propada.
Automobil propao u teretni lift na Vračaru Foto: Kurir
Dojava je stigla u 17.46 časova, a intervenisali su pripadnici VSJ Voždovac i Zvezdara.
Putnici su evakuisani preko krova kabine lifta uz pomoć lestvi nastavljača.
Putnike je zbrinula ekipa Hitne pomoći, i trenutno se na licu mesta vrši pregled.
Kurir.rs
