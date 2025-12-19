Slušaj vest

Muškarac star 50 godina zadobio je teške povrede u nesreći koja se dogodila u Rakovici, rečeno je iz Hitne pomoći.

Muškarac je povređen kao pešak u 21.59 u ulici Bulevar patrijarha Germana kod škole u Rakovici i prevezen u Urgentni centar.

Još tri osobe lakše su povređene u tri udesa.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 117 intervencija, a od toga je 15 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, uglavnom osobe sa hipertenzijom.

Ne propustiteSrbijaSTRES, POVREDE I ASTMA NJAVIŠE MUČILI PACIJENTE: Dežurni lekari iz Kragujevca obavili 112 pregleda
Hitna pomoć
BeogradTEŠKA NOĆ U BEOGRADU: 9 povređenih u 7 saobraćajki, pomoć dežurnih lekara najviše tražili asmatičari i onkološki pacijenti
1742848807636.jpg
SrbijaSTRES, PRITISAK I ASTMA: Teška noć za kragujevače lekare Hitne pomoći
IMG_20231127_130309.jpg
BeogradTEŠKA NOĆ U BEOGRADU: U 5 saobraćajki, šestoro povređenih - svi prebačeni na VMA
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.04 PM (2).jpeg