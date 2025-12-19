Slušaj vest

Iako je Beograđane jutros dočekao neuobičajen prizor na ulicama jer u vreme jutarnjeg špica u gradu nije bilo gužvi i kolapsa, popodnevni špic polako se zahuktava i gužve se već stvaraju na najfrekventnijim saobraćajnicama u gradu.

Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su u Takovskoj ulici, na Gazeli, Autokomandi i Slaviji, što nije neuobičajeno u ovo vreme.

Foto: Printscreen Naxi kamere

Međutim, ako se u obzir uzme današnja velika slava Sveti Nikola, i tome doda popodnevni špic i početak vikenda, građanima ostaje jedino da se naoružaju strpljenjem.

Na nekim deonicama gužvi još nema, pa se saobraćaj se odvija bez većih zastoja. Takva situacija je trenutno na mostovima.