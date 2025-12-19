Slušaj vest

Radnik jedne beogradske ustanove za Kurir je otkrio dirljivu humanu priču o mladoj devojci K.Ð. koja je danas, na praznik Svetog Nikole, sama organizovala dolazak Deda Mraza i obezbedila paketiće za decu bez roditeljskog staranjai decu sa smetnjama u razvoju, želeći da njihova radost ostane u fokusu, bez pompe i medijske pažnje.

"Tiha, nenametljiva, praznična akcija danas je realizovana u našoj ustanovi, gde su smeštena deca bez roditeljskog staranja i deca sa smetnjama u razvoju", rekao je radnik koji je želeo da podeli ovu priču.

Kako je dodao, iza svega stoji mlada K.Ð., koja nije želela da se eksponira niti da poziva novinare. Bez sponzora i javnog poziva, sama je organizovala dolazak Deda Mraza i pripremila mnoštvo paketića za decu koja se retko nalaze u fokusu javnosti.

"Oni koji su je tom prilikom upoznali rekli su da je prelepa i spolja i iznutra. Njena želja bila je da deca osete radost, bez pompe, bez govora i bez potrebe da iko zna ko stoji iza svega", istakao je radnik.

Dok je delila paketiće, igrala se sa decom, plesala i družila, a mališani su se zabavljali i smejali.

Radnik je za Kurir dodao da ovakve priče zaslužuju da se čuju, kao podsetnik da dobri ljudi i dalje čine velika dela, čak i kada niko ne gleda.

"Ova mlada devojka inspiriše druge da pomažu jedni drugima. Ovo nije prvi put da organizuje ovako nešto – često daruje manastirima i ostalim ustanovama", zaključio je.