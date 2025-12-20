Slušaj vest

Tri sestre medvedice stigle su u Beogradski zoološki vrt iz prihvatilišta za medvede u Mađarskoj. Transport ovih mrkih medveda trajao je tri dana. Svakog dana stizala je po jedna, uz odgovarajuću veterinarsku i zdravstvenu dokumentaciju, piše RTS.

„Kada medved kreća u transport, transport uvek kreće u 6 sati ujutru, a istovar je u 8 sati uveče. Veći deo toga su carinske procedure, carinjena, pregleda pošiljki. To odnese najviše vremena u stvari. Ali sam transport kao takav u širem smislu, zahteva jednu vrlo podrobnu pripremu. Mi smo se za ove medvede pripremali, zadnjih godinu dana da sve prođe besprekorno da u roku od tri dana tri ženke mogu bezbedno da stignu do nas“, objašnjava biolog zoološkog vrta Kristijan Ovari.

Put dug stotinama kilometara, nepoznato okruženje, promena rutine, sve je to veoma stresno za životinje, ali, kako se čini, brzo su se privikle na novi dom.

„Prostor gde su smeštene je preko 400 kvadrata koji ispunjava sve standarde oaze. Tu se nalaze vodopadi, drveće, prirodno rastinje, pećine koje su tu bile od ranije. Potrudili smo se da obogatimo prostor, da napravimo nove platforme, ležaljku, da napunimo bazene i supstrat koji je dosta važan da imitira prirodnu podlogu, da sve bude po standardu“, ističe poslovođa u zoološkom vrtu Nemanja Mladenović.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

„Kada se životinja transportuje na novi prostor taj karantinski deo je bitan za sve nas. One neki vremenski period uvek provedu u izolaciji. To je taj period upoznavanja – mi upoznajemo životinje one upoznaju nas. Nemojmo zaboraviti da su ove medvedice do pre par dana razgovarale na mađarskom“, napominje biolog.

Ne zna se koliko će im biti potrebno da nauče srpski, ali odmah su razumele za šta služe ležaljke i ljuljaške, a i bazen im se dopao. Medvedi su svaštojedi, ali najviše vole voće i povrće. Obožavaju grođže, jabuke i šargarepe. Ove tri medvedice još nemaju imena.

„Ovog trenutka nemamo ime za njih i tu opet tražimo vašu pomoć. Ako nam date adekvatne savete i ideje da i ti medvedi budu naši u pravom smislu, mi ćemo se samo još više radovati tome“, poručuje Kristijan Ovari.

Predloge imena možete slati na zvaničan profil na Instagramu Beogradske hronike i zoološkog vrta.

Nedavno je u zoo-vrt stiglo novo jato pingvina. Putovali su čak iz Danske. I njihov transport je bio komplikovan i težak, ali dobro su se prilagodili. Sledeće godine stiže i slonica iz Velike Britanije.

To će tek biti posebna priča.