Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć pozvana je za dva udesa, ali ni u jednom nije bilo povređenih.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 135 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

U istom periodu obavljeno je više od 2.000 telefonskih poziva.

Za pomoć su se uglavnom javljali hroničari među kojima najviše astmatičari.

