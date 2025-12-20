Beograd
MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć uglavnom zvali hronični bolesnici
Slušaj vest
Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Hitna pomoć pozvana je za dva udesa, ali ni u jednom nije bilo povređenih.
Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 135 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
U istom periodu obavljeno je više od 2.000 telefonskih poziva.
Za pomoć su se uglavnom javljali hroničari među kojima najviše astmatičari.
Reaguj
Komentariši